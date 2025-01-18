Экономист Беляев назвал пути влияния инфляции на доходы пенсионеров
Экономист поясни причины отсутствия замедления инфляции в России
Фото: [Медиасток.рф]
По информации Росстата, уровень инфляции по итогам прошлого года в нашей стране составил 9,5%. В связи с этим пенсионерам потребуется дополнительная индексация пособий, чтобы покрыть уровень роста цен, возникший в стране. Экономист Михаил Беляев рассказал, станет ли хватать сегодня пенсионных средств на покрытие базовых расходов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, одним самых ключевых факторов роста инфляции в стране является диктат продавцов на рынке установления цен для получения прибыли, а вовсе не закон спроса и предложения.
Эксперт пояснил, что из-за роста цен следует восполнить разрыв между инфляцией и выплатой соцпособий, в том числе пенсий, то есть их необходимо проиндексировать еще не менее чем на 2,2%.
По его мнению, рост инфляции в нашей стране станет продолжаться и дальше, поскольку сегодня не работают службы, которые должны заниматься снижением роста цен, а Банк России с данной функцией справиться не в состоянии.
Ранее было названо условие, при котором Центробанк может снизить ключевую ставку.