Экономист Беляев назвал пути влияния инфляции на доходы пенсионеров

По информации Росстата, уровень инфляции по итогам прошлого года в нашей стране составил 9,5%. В связи с этим пенсионерам потребуется дополнительная индексация пособий, чтобы покрыть уровень роста цен, возникший в стране. Экономист Михаил Беляев рассказал, станет ли хватать сегодня пенсионных средств на покрытие базовых расходов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, одним самых ключевых факторов роста инфляции в стране является диктат продавцов на рынке установления цен для получения прибыли, а вовсе не закон спроса и предложения.

Эксперт пояснил, что из-за роста цен следует восполнить разрыв между инфляцией и выплатой соцпособий, в том числе пенсий, то есть их необходимо проиндексировать еще не менее чем на 2,2%.

По его мнению, рост инфляции в нашей стране станет продолжаться и дальше, поскольку сегодня не работают службы, которые должны заниматься снижением роста цен, а Банк России с данной функцией справиться не в состоянии.

Ранее было названо условие, при котором Центробанк может снизить ключевую ставку.