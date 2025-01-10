Названо условие, при котором Центробанк может снизить ключевую ставку

Центробанк России может снизить ключевую ставку в феврале, если инфляционные ожидания снизятся, а кредитование продолжит замедляться.

Такое мнение в интервью агентству «Прайм» высказала и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

По словам эксперта, данный показатель не является для ЦБ самоцелью, это только способ остановить рост цен.

Если в течение месяца он начнет замедляться, а главное — снизятся инфляционные ожидания, то ставка останется на текущем уровне 21% или будет снижена на один процентный пункт. Если же ожидаемых изменений не произойдет, то ставка вырастет на ту же величину.

Но данная мера, скорее всего, приведет к снижению числа предложений, а не к снижению спроса.

Для борьбы с инфляцией задействованы параллельные инструменты стимулирования производства, в том числе льготные кредиты.

Предполагается, что реализация комплекса мероприятий позволит снизить инфляцию, заключила собеседница издания.

Ранее сообщалось о том, что ЦБ РФ введет новый порядок определения курсов валют.