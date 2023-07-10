Экономист Беляев назвал три страны Европы, сильнее всего пострадавшие от антироссийских санкций

Санкции западных стран против России, в частности европейских, как известно, бьют именно по их экономике и социальной сфере. На это в беседе с URA.RU указал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

В то же время, можно выделить тройку стран-лидеров списка пострадавших от рестрикций в отношении РФ. Первая и наиболее пострадавшая из них это, разумеется, Германия. Страна не только пустила ко дну свою сильную ранее экономику, но и, по сути, утратила политическое лидерство в Европе, уверен эксперт.

«Там разыгралась инфляция, падение темпов роста вплоть до назревающей рецессии, что для Германии не характерно. Она может показывать низкие темпы роста, но до рецессии там доходило редко. Но Германия потеряла надежды на свое безусловное европейское лидерство, которое у нее было при Ангеле Меркель», — поделился мнением экономист.

В затылок Германи, как считает Беляев, можно смело поставить Великобританию. Одновременно с антироссийскими санкциями там на местную экономику довольно крутовато наложился пресловутый Brexit, выдавивший страну из ЕС.

«Великобритания потеряла именно в экономическом плане. У нее это наслоилось на то, что она вышла из общего рынка. Ее надежды на то, что она все это компенсирует за счет связей с Америкой, полностью провалились», — уточнил он.

Замыкает тройку антирейтинга Франция, считает эксперт. Непрекращающиеся который год там погромы и манифестации на улицах говорят о не столько о социальных, сколько об экономических проблемах.