Экономист Беляев определил пользу для простых жителей РФ от высоких налогов для богатых

Депутаты нижней палаты парламента планируют внести на рассмотрение законопроект об изменении ставок НДФЛ, в рамках которого будет установлен дифференцированный подход к налогообложению. Так, ставка для тех, у кого доход свыше пяти миллионов рублей в год будет 15%, а более 24 млн в год – 20%. По словам экономиста Михаила Беляева, повышение ставки подоходного налога для граждан РФ, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, может заметно увеличить бюджетные расходы на соцподдержку нуждающихся лиц, тем не менее зависеть это будет прежде всего от того, как станут распределяться новые поступления в бюджет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в действительности улучшить жизнь малоимущих жителей РФ могла бы отмена НДФЛ для людей, доходы которых находятся ниже минимального порога.

По мнению эксперта, неясно, каким образом это станет через бюджет перераспределяться. Тем не менее в большей степени это пойдет на развитие экономики определенным образом.

Он пояснил, что при этом в нашей стране не раз хотели увеличить процент налогообложения богатых людей, и каждый раз это наталкивалось на серьезные препятствия. Однако следует переходить к шедулярной шкале налогообложения.