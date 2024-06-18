Экономист Беляев перечислил уникальные товары, которые Северная Корея может поставить России

По словам экономиста Михаила Беляева, Москва заинтересована в северокорейской медицинской продукции. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что для КНДР данные товары являются традиционными, а для нашей страны — нет. Тем не менее северокорейские медпрепараты имеют довольно высокую эффективность.

По мнению аналитика, КНДР представляет собой центр дальнейшего развития всей экономики. Поэтому укрепление отношений с Северной Кореей является логичным и эффективным решением, также важен и культурный обмен.

Он отметил, что это довольно развитое государство, несмотря на то что является закрытым. Однако в стране имеется дисциплинированное и серьезное производство в передовых отраслях.