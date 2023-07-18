Экономист Беляев подверг критике идею новой волны приватизации в стране

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил провести приватизацию в российской банковской сфере и отечественном индустриальном секторе. Он считает, что это будет способствовать привлечению в бюджет государства сотен миллиардов рублей. Член экспертного совета Института фондового рынка и управления Михаил Беляев пояснил плюсы и минусы приватизации в нынешней стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в данном предложении сплошные минусы, плюсы достанутся лишь тем, кто получит прибыльные активы.

Эксперт отметил, что для наполнения госбюджета, которым прикрываются заинтересованные в данном процессе предприниматели, имеются другие способы.

Он добавил, что при всем этом частное работать лучше государственного просто не может, о чем свидетельствуют 90-е годы прошлого века.

По его мнению, в настоящее время следует удержать экономику страны в государственных руках.