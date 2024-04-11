Экономист Беляев подверг критике предложенные главой Цетробанка шаги по борьбе с бедностью в РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина озвучила шесть шагов для борьбы с бедностью в нашей стране, которые необходимо предпринять: снижение инфляции, защита граждан от закредитованности, борьба с мошенничеством, меры поддержки в виде кредитных каникул, развитие социальных финансовых продуктов, повышение финансовой грамотности населения. По словам экономиста Михаила Беляева, единственным рабочим средством по борьбе с бедностью является стимулирование внутреннего производства, повышение производительности труда и создание рабочих мест с высокой зарплатой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что к данным пунктам можно прибавить еще один, ключевой и единственно эффективный — создание рабочих мест с высокой зарплатой, при этом главным препятствием на пути к реализации данной меры является именно политика Банка России.

По мнению эксперта, регулировать рост цен должны антимонопольные службы, тем не менее ФАС России «беспомощна» и не обладает тем набором полномочий, который бы дал возможность ей бороться с инфляцией.

Он подчеркнул, что озвученные главой Центробанка шаги по борьбе с бедностью являются второстепенными приемчиками, которые могут помочь малоимущим в моменте, тем не менее не позволят им действительно улучшить свое финансовое благосостояние. По-настоящему действенным средством для борьбы с бедностью и улучшения благосостояния России все равно остается только стимулирование внутреннего производства, повышение производительности труда и создание рабочих мест с высокой зарплатой.