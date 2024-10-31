Экономист Беляев пояснил, почему освобождение от НДФЛ распространяется на малую часть жителей РФ

По словам экономиста Михаила Беляева, освобождение от НДФЛ распространяется только на малую часть ипотечников. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что это касается тех, у кого ипотека идет по льготной программе, и тех, у кого ставка ниже двух третей ставки рефинансирования.

По мнению эксперта, принятие соответствующего закона стало вынужденной мерой в условиях рекордно высокой ключевой ставки. Тем не менее от кредитов россиян никто не освободил, а их просто освободили от НДФЛ по ставке 35%.

Ранее он пояснил суть отмены уплаты НДФЛ для россиян с жилищным кредитом.