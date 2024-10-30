Экономист Беляев пояснил суть отмены уплаты НДФЛ для россиян с жилищным кредитом

Глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому люди, оформившие жилищный кредит по льготной ставке до конца текущего года, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам. По словам экономиста Михаила Беляева, люди, которые взяли до конца этого года жилищные кредиты по льготной ставке, выплачивают меньшую сумму, так как обслуживают кредит. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что данная экономия может рассматриваться как доходная часть, которая должна была облагаться налогом в 35%. Теперь граждане освобождены от уплаты разницы между льготной ставкой и текущей ставкой рефинансирования, — пояснил специалист.

По мнению экономиста, указанный закон направлен на облегчение жизни жителей РФ и долговой нагрузки по процентам из-за роста ключевой ставки Банка России.

Ранее он перечислил вероятные проблемы у владельцев банковских карт Visa и Mastercard.