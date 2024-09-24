Экономист Беляев считает краткосрочные банковские вклады наиболее выгодной инвестицией для граждан РФ

Банковские вклады на данный момент являются наиболее выгодным и доступным инструментом инвестирования для жителей России, поскольку проценты по ним достаточно высокие, они не требуют от вкладчика специфических знаний, а также страхуются государством. Экономист Михаил Беляев рассказал, какие вклады наиболее выгодны, а также о каких нюансах нужно знать вкладчикам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, вклады в банке для людей, не посвященных глубоко в финансовые операции, на сегодняшний день являются наиболее выгодным и наиболее доступным инструментом инвестирования, поскольку он не требует никаких специальных знаний.

Эксперт отметил, что самыми выгодными вложениями с наиболее высокими процентными ставками на данный момент являются краткосрочные вклады, поскольку по ним выплаты больше, чем по долгосрочным. Данные вклады автоматически продлеваются под тот же процент, а иногда банки его даже повышают под влиянием очередного повышения ключевой ставки.

По его мнению, условия вкладов и процентные ставки могут меняться, тем не менее в целом выбор зависит от индивидуальных предпочтений потребителя. Так, классический вклад, или депозит, предполагает вложение определенной суммы денег на определенный срок под определенный процент. Данные условия договора не меняются – ни сумма вклада, ни процентная ставка. Пользователь накопительного счета, сохраняя финансовую мобильность, рискует просто лишиться высокого процента в случае, если банк решит его понизить. Прочие инвестиционные инструменты куда меньше подходят массовому потребителю.

Ранее экономист Александр Абрамов рассказал, какие вклады выгодно делать при высокой ключевой ставке.