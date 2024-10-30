Финансовый аналитик Беляев перечислил вероятные проблемы у владельцев банковских карт Visa и Mastercard

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, владельцам карт Visa и Mastercard необходимо отслеживать ситуацию со сроками действия сертификатов безопасности чипов, поскольку до конца года у многих указанные сроки истекают. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что из-за этого могут возникнуть проблемы с платежами. При этом на данный момент банками ведется обсуждение, принимать ли оплату по просроченным картам или нет. Так, крупные банки, у которых имеется большой контингент клиентов, примут решение положительное.

По мнению экономиста, те граждане РФ, которые не планируют в дальнейшем пользоваться картами Visa и Mastercard за рубежом, могут смело переходить на «Мир», которая даже более надежна.

Ранее он также назвал последствия прекращения действия сертификатов безопасности у карт Visa и Mastercard в России.