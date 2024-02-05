Экономист Беляев считает банковский вклад наиболее выгодной и безопасной инвестицией

По словам экономиста Михаила Беляева, на сегодняшний день банковские вклады являются самым эффективным инструментом финансовых вложений, поскольку обеспечивают высокую доходность и не имеют рисков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что ставка Банка России на данный момент находится на беспрецедентно высоком уровне, поэтому открывать вклады весьма выгодно.

По мнению эксперта, сумма банковских вложений может быть различной. Тем не менее не стоит забывать о том, что по закону необходимо уплачивать подоходный налог на доход от вложений.