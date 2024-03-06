Экономист Беляев считает, что отказ от импорта российских сельхозпродуктов не пойдет на пользу Риге

Правительство Латвии утвердило перечень продуктов, которые запрещены к ввозу из России и Белоруссии. В этом списке оказались овощи, фрукты, ягоды и орехи, а также злаки, мясные и рыбные субпродукты. По словам экономиста Михаила Беляева, данные решения нанесут ущерб только самой Латвии. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это не поддается логике, поскольку с экономической точки зрения никакого оправдания данным действиям нет. Рига пытается всеми возможными способами выслужиться перед Вашингтоном и Брюсселем.

По мнению финансового аналитика, отечественные сельхозпроизводители со временем найдут, куда перенаправить выпадающие объемы экспорта, к тому же Латвия никогда не была крупным покупателем.

Он отметил, что вполне это может стать Юго-Восточная Азия.