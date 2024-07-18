Экономист Беляев считает, что повышение ключевой ставки Центробанка нанесет вред всей экономике

Эксперты спрогнозировали вероятность роста ключевой ставки Банка России до 20% до конца года. По словам экономиста Михаила Беляева, вероятное повышение ключевой ставки пойдет на пользу держателям банковских вкладов и депозитов, тем не менее в целом негативно скажется на отечественной экономике, а так как юридические и физические лица, чьи деньги хранятся в банке под процентом, все еще живут в экономических условиях современной России, их выгода окажется весьма сомнительной. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что финансовый регулятор на самом деле может пойти на повышение ставки, а его аргументы в пользу подобного решения не выдерживают критики и являются ошибочными.

По мнению эксперта, Банк России неверно трактует текущую инфляцию, приписывая ей монетарную природу, то есть полагает, что причина роста цен в стране кроется в избытке денежных масс в обращении, и, соответственно, пытается их сократить. Реальной же причиной инфляции являются действия монополий, которые повышают цены, а Федеральная антимонопольная служба ничего не может с этим поделать в силу ограниченных возможностей.

Он подчеркнул, что потенциальное повышение ключевой ставки не сулит отечественной экономике ничего хорошего. В выигрыше в данной ситуации окажутся только вкладчики средств в банках, все остальные проигрывают. Так, ряд предприятий вынужден кредитоваться себе в убыток, поступаясь прибылью, также ипотека, автокредитование и иные сферы потребительского кредитования либо не работают вообще, либо работают «с натягом» через различные льготные программы.