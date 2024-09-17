Экономист Абрамов рассказал, какие вклады выгодно делать при высокой ключевой ставке

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., то есть с 18% до 19% годовых. Кандидат экономических наук Александр Абрамов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», насколько выгодно россиянам стало делать вклады в банках.

По его словам, банковские вклады в период роста ключевой ставки являются выгодными вложениями. Тем не менее нужно обращать внимание на то, что банки стали индивидуализировать условия депозитных соглашений с вкладчиками.

«Сейчас во многом все стало зависеть от того, вносите вы старые или новые деньги, перекладываете в новый депозит старые деньги. На самом деле, в реальности граждане не получают тех высоких ставок, о которых банки заявляют публично. К этому надо относиться внимательно, когда вы рассчитываете условия вклада. При этом сейчас это наиболее выгодное направление вложений на рынке», — подчеркнул Абрамов.

Таким образом, продолжил он, когда у клиента истекает срок депозита в банке, он рассчитывает его «переложить», то есть перезаключить соглашение на новых условиях. И, как правило, при расчете новых условий по вкладу можно обнаружить, что ставки предлагаются не такие высокие, как тот максимум, который объявляет банк. Дело в том, что зачастую банки дают большие проценты по вкладам для новых клиентов, а не по переоформляемым депозитам.

«Я думаю, что выгодны краткосрочные вклады примерно на три месяца, потому что непонятно, что будет с прогрессом ставок дальше. Также мне кажется, что наиболее перспективны краткосрочные вклады, потому что по более долгим вкладам банки занижают ставки», — заключил экономист.

Ранее руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов заявил в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что цены на аренду жилья в Московской области могут вырасти на 15-18%.