Экономист Беляев спрогнозировал рост цен на бензин в России

В нашей стране внезапно начался рост оптовой стоимости бензина и топлива. Это случилось после введения кабмином бессрочных ограничений на экспорт бензина с целью снижения цен для потребителей. Экономист Михаил Беляев рассказал, что будет с ценами на бензин в будущем и как текущие ограничения отразятся на отечественных потребителях. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что вниз цены не пойдут.

По мнению эксперта, компании повышают стоимость топлива при любом предлоге, который им кажется подходящим. Таким образом, вместо улучшения технологических нововведений, разработки маркетинговых приемов и закупок оборудования фирмы просто диктуют свои цены на рынке.

Он отметил, что в настоящее время рост цен на рынке никем не контролируется, включая антимонопольную службу.