Экономист Беляев: в РФ подорожают почти все продукты

Эксперт отметил, что на фоне инфляционного потока самое быстрое подорожание можно будет наблюдать среди продовольственных товаров, потребляющихся каждый день. Он объяснил, что главной причиной для этого является тот факт, что ценами управляют торговые сети, которые увеличивают стоимость под разными предлогами. Эти предлоги влияют на цены, но не так критично, как об этом заявляют представители сетей, добавил Беляев.

Он также заявил, что какого-либо снижения или стабилизации цен на рынке нет. Экономист указал на стоимость курицы и яиц, которые подорожали более чем на половину в прошлом году. Сейчас утверждается, что они дешевеют, но ценник упал лишь на 2-3%, что невозможно называть понижением, заключил Беляев.