Экономист Черниговский пояснил пути изменения акцизов на алкоголь в 2025 году

В наступающем году отечественный алкогольный рынок ожидает ряд изменений, связанных с ценообразованием. С 1 января поднимутся акцизы практически на все виды продукции. Экономист Максим Черниговский рассказал, каким образом это изменит алкогольный рынок РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в следующем году потребители продолжат делать выбор в сторону отечественной продукции, поскольку усложнение импорта и рост пошлин на продукцию из «недружественных» государств делают иностранные напитки дороже и менее доступными.

Эксперт добавил, что также в наступающем году усилия по борьбе с оборотом нелегальной алкогольной продукции продолжатся. Так, доля нелегального сегмента в категории крепкого алкоголя может достигать 20–26%.

По его мнению, с учетом новых акцизных ставок с 1 января и уже сложившихся рыночных условий, можно ожидать рост стоимости алкогольных напитков. Так, крепкий алкоголь подорожает на 5–8%, вино – на 8-10%, пиво – на 5-7%.

Ранее сообщалось, что с января 2025 года в России взлетят цены на пиво.