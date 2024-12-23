«Ъ»: с января 2025 года в России взлетят цены на пиво

С января 2025 года в России ожидается повышение цен на пиво на 10%. По информации от «Коммерсанта», производители объясняют это решение увеличением акцизов, инфляцией и ростом цен на сырье и амортизацию.

По информации, полученной от представителей прессы, стоимость пива может увеличиться. Производители и поставщики уже сообщили торговым сетям о том, что отпускные цены на полках магазинов в России вырастут в среднем на 10%.

«Сразу три пивные компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО „Криница-Трейд“, а также дистрибутор „Госселайн Логистикс“ предупредили торговые сети об удорожании продукта», — говорится в сообщении.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), представляющей интересы крупных сетей, подтвердили получение уведомления о росте цен на пиво с начала нового года.

«Подавляющее число поставщиков уже предупредило розницу об индексации», — отметил глава сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует к 2030 году снизить уровень употребления алкоголя.