В одном из зарубежных экономических СМИ появилась публикация о том, что у Украины имеется месяц для избежания дефолта. По словам экономиста Максима Чиркова, дефолт в Незалежной возможен. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что при этом нельзя исключать и каких-либо договоренностей в ближайшее время. При этом, если кредиторы не пойдут на уступки, а они становятся все более жесткими в собственных требованиях, дефолт даже неизбежен.

По мнению эксперта, госдолг Киева превысил 150 млрд долларов, а реальный ВВП составляет примерно 60 млрд долларов, поэтому Незалежная не сможет обслуживать такие долги. Однако точный месяц, когда будет дефолт на Украине, сказать трудно, поскольку неизвестно, насколько политики стран Запада смогут оказать влияние на западных кредиторов страны.

Он подчеркнул, что Незалежной были предоставлены «каникулы» по выплатам, однако они подошли к концу и наступает время расплаты по долгам. При этом страна потеряла свой юг и юго-восток, а это наиболее промышленно развитые регионы.