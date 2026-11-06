Звезда новой «Молодежки» Дьяченкова призналась, что не сидит на строгих диетах

23-летняя звезда новой «Молодежки» и фильма «Твое сердце будет разбито» Маргарита Дьяченкова заявила, что не придерживается диет и не ограничивает себя в еде.

В интервью KP.RU артистка призналась, что у нее отличный аппетит, и она позволяет себе есть то, что хочется в любое время. При этом Маргарита сохраняет стройную фигуру, и секрет, по ее словам, кроется не в кулинарных запретах, а в насыщенном образе жизни.

Дьяченкова объяснила, что много работает, часто бывает в поездках и регулярно тренируется. Именно постоянное движение, считает она, помогает расходовать калории, полученные с пищей.

«Главное — быть довольной своей фигурой и не мучить себя всевозможными диетами. Все-таки еда — это такое большое удовольствие, что, на мой взгляд, не стоит себе в нем отказывать. Просто во всем нужно знать меру», — заявила она.

Актриса уверена, что изнурять себя жесткими ограничениями ради идеальных параметров не имеет смысла. Гораздо важнее чувствовать себя комфортно и принимать свою внешность.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко призналась, что не сдерживает себя в еде.