Около 60 «Орлят России» из Подмосковья и ДНР обсудили идеи для совместных проектов

В преддверии Дня народного единства обучающиеся гимназии имени В. И. Танеева городского округа Клин встретились с ребятами из Гимназии Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики, участники программы «Орлята России» объединились в рамках межрегионального телемоста, который собрал 60 школьников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Юные орлята рассказали о традициях своих гимназий, представили направления деятельности в рамках программы «Орлята России» и обсудили идеи для будущих совместных проектов. Такие встречи помогают почувствовать общность истории, культуры и духовных ценностей народов России. Телемост состоялся при участии Министерства образования Московской области, Центра социально-педагогического сопровождения КУРО, ФГБУ «Росдетцентр» и гимназии имени В. И. Танеева.

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