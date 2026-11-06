В Подмосковье подали 100 тыс. заявлений на подготовку градостроительных планов

С начала 2026 года в Подмосковье электронной услугой «Подготовка градостроительных планов земельных участков» воспользовались более 100 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация права», для подачи заявки нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные в заявлении файлы и выявляет некорректно загруженные документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.