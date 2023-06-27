Экономист Чирков назвал причины вероятного роста инфляции на Западе

По словам доцента кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максима Чиркова, в западных государствах инфляция будет идти в рост при условии продолжения действия санкций. Об этом сообщают « Известия ».

Ранее сообщалось, что в Польше за год стоимость товаров и услуг в прошлом месяце выросла на 13%.

Экономист подчеркнул, что цифры показывают, что инфляция в государствах Запада весьма высокая: так, в той же Польше она в 2,5 раза выше, чем в нашей стране.

По мнению Чиркова, санкционная политика против России оказывает негативное влияние на собственную экономику стран, прежде всего на небольшие государства, поскольку у них имеется зависимость экономики от российской.