Экономист Чирков назвал причины вероятного роста инфляции на Западе
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По словам доцента кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максима Чиркова, в западных государствах инфляция будет идти в рост при условии продолжения действия санкций. Об этом сообщают «Известия».
Ранее сообщалось, что в Польше за год стоимость товаров и услуг в прошлом месяце выросла на 13%.
Экономист подчеркнул, что цифры показывают, что инфляция в государствах Запада весьма высокая: так, в той же Польше она в 2,5 раза выше, чем в нашей стране.
По мнению Чиркова, санкционная политика против России оказывает негативное влияние на собственную экономику стран, прежде всего на небольшие государства, поскольку у них имеется зависимость экономики от российской.