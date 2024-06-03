Экономист Чирков считает необдуманной политику Евросоюза в сфере энергетики

Импортируемый в Евросоюз уголь за первые три месяца этого года вырос в цене до 184 евро за одну тонну против 120 евро досанкционного периода. По словам экономиста Максима Чиркова, политика Брюсселя в сфере энергетики является непродуманной, поскольку, введя ограничения в отношении отечественных энергоресурсов, в странах Старого Света навредили своим экономикам. Об этом сообщает « Известия ».

Он добавил, что таким образом удорожание угля объясняется тем, что теперь европейцы в большей степени закупают уголь в дальних странах.

По мнению эксперта, покупать уголь в России было дешевле и удобнее. Однако на сегодняшний день европейцы начали приобретать его в таких странах, как Австралия и Колумбия. Не исключено, что качество товара из данных государств может быть хуже. Также стоимость угля увеличивается и в связи с повышенным спросом, возникшим вследствие энергетической политики в Европе. Кроме того, на фоне отказа европейских государств от прочих российских энергоносителей их стоимость увеличилась.

Он подчеркнул, наиболее правильным, что могут сделать европейские государства, — это восстанавливать экономические отношения со всеми странами, включая Россию и Белоруссию.