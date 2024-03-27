Экономист Чирков сомневается в вероятности исчезновения бумажных денег в России

По данным результатов опроса ВЦИОМ, более половины жителей РФ верят в то, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные деньги. По словам экономиста Максима Чиркова, в этот период бумажные деньги все же сохранятся. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что технологии позволяют их делать даже небумажными, в отдельных государствах имеются примеры их изготовления из пластика.

По мнению эксперта, тем не менее объем безналичных расчетов растет, тем не менее многие граждане РФ продолжат и дальше использовать бумажные деньги. Это различные категории людей, например те, кто проводит расчет в населенных пунктах, где отсутствует Интернет, те, кто не может пользоваться электронными устройствами и контролировать состояние своего счета.

Он отметил, что неэлектронные деньги все равно будут использоваться, поскольку Россия — страна большая и условия везде разные.