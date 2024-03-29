Экономист Чирков спрогнозировал увеличение упущенных доходов зарубежных компаний после ухода с российского рынка

Одно из западных информагентств сообщило, что убытки иностранных компаний в связи с уходом из нашей страны уже составили более 107 млрд долларов. По словам экономиста Максима Чиркова, в действительности данная сумма намного выше, чем указывает агентство, к тому же упущенные доходы покинувших российский рынок иностранных фирм станут расти. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что реальные суммы этих убытков гораздо больше из-за упущенной прибыли и потерянных активов за два года. Информационное агентство занижает убытки от действий зарубежных политиков на территории нашей стране и в мире, поскольку санкции стали проблемой мира, а не исключительно России.

По мнению эксперта, данная сумма продолжит расти, упущенных доходов станет гораздо больше, потому что наша страна является растущим рынком и лидером по росту реальных зарплат в прошлом и этом году.

Он отметил, что западные компании хотят вернуться, о чем свидетельствуют поставки товаров из недружественных стран, идущие через обычный импорт, через параллельный импорт и иными способами. Таким образом, иностранные фирмы пытаются минимизировать ущерб от ухода с нашего рынка.