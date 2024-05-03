По информации Минэнерго России, в первом квартале в нашей стране добыча газа увеличилась более чем на 9%. По словам экономиста Максима Чиркова, страны Евросоюза заинтересованы в поставках голубого топлива из нашей страны, и Европа всегда была покупателем российского энергоресурса, к тому же отечественный газ весьма конкурентоспособен. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что страны Старого Света всегда были покупателями российского голубого топлива, поэтому быстрый отказ от него для них весьма сложен и не нужен. Кроме того, отечественный газ весьма конкурентоспособен, поскольку поставка по трубопроводам гораздо надежнее, чем газовозами через СПГ-терминалы.

По мнению эксперта, ряд европейских компаний просто «завязан» именно на поставки «Газпрома», прежде всего немецкий химический концерн Basf. Поэтому все рапорты Берлина об отказе от российского голубого топлива не более чем фейк.

Он отметил, что экспорт российского голубого топлива станет расти, а добыча также будет увеличиваться, на что окажет влияние и внутреннее потребление.