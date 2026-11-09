В семье Нюши несчастье: сестра певицы попала в больницу после пожара

SHOT: олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину доставили в больницу с ожогами лица

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

31-летняя спортсменка Мария Шурочкина, сестра 36-летней певицы Нюши (настоящее имя — Анна Шурочкина) пострадала при пожаре в Москве, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, накануне в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже жилого комплекса «Свой» на улице Багрицкого произошло возгорание. Огонь охватил мебель и личные вещи, а дым быстро распространился по лестничным пролетам.

Как пишет телеграм-канал, во время эвакуации жильцы услышали крики и плач, а затем обнаружили Марию на лестнице. Они вызвали скорую помощь. Медики доставили спортсменку в больницу с ожогами первой и второй степени. Причина пожара пока неизвестна.

Мария Шурочкина — известная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Она одержала победу на Играх 2016 и 2021 годов, 11 раз выигрывала чемпионат мира и имеет звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации певца Анатолия Цоя в Китае.

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