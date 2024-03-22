Экономист Долгова рассказала, как изменятся цены на продукты весной

Цены на овощи, мясо, кофе в нашей стране изменились. По словам экономиста Марии Долговой, рост стоимости овощей в весенний сезон уже традиционен, поскольку уменьшаются запасы отечественной продукции с прошлого года. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Она добавила, что при этом вырастает стоимость хранения, сортировки и переработки, а также расширяется объем импортных овощей на прилавках, цена которых зависит от погодных условий и стоимости в странах-поставщиках.

По информации Росстата, свекла выросла в цене на 4%, капуста – на 3%, свежие помидоры – почти на 4%, морковь – примерно на 3%, однако отмечено удешевление огурцов на 15% и бананов – почти на 1%. Кроме того, упала и стоимость куриного мяса и свинины.

По мнению эксперта, стоимость кофе в этом году побила тридцатилетний рекорд в силу плохого урожая в государствах-производителях. Цены на кофе вырастут на 10-13%.

Она добавила, что стоимость мясной продукции зависит от затрат на корма, кормовые добавки и ветеринарные препараты, большую часть которых составляет импорт, электроэнергию, зарплату, ремонт и обслуживание оборудования.