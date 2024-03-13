Экономист Дудчак определил метод возвращения России в «жирные нулевые»

По словам экономиста Александра Дудчака, у нашей страны имеются резервы и инструменты для возвращения к высоким темпам экономического роста, наблюдавшихся в стране в 2000-х. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что для этого достаточно принять ряд административных решений, включая пресечение оттока капитала, а также необходимо переподчинить Банк России кабмину, уменьшить ключевую ставку.

По мнению экономиста, итоги будут видны быстро.

Он отметил, что в указанный период времени правительству нашей страны удалось не только поднять разрушенную в 90-е годы прошлого века экономику, а также сохранить суверенитет страны. В связи с чем уровень поддержки президента РФ населением зашкаливал.