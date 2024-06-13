Экономист Дудчак спрогнозировал проблемы для американского доллара после передачи Украине прибыли от российских активов

В одном из французских СМИ появилась информация о том, что лидеры стран G7 достигли соглашения о выделении Киеву 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов до конца этого года. По словам экономиста Александра Дудчака, передача Незалежной прибыли от заблокированных отечественных активов приведет к серьезным последствиям для Запада. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что никакой законности в любой схеме, которую будет придумана ими, нет, так как нет ничего подобного в международном праве.

По мнению эксперта, Москва имеет все возможности для жесткого, но при этом адекватного ответа. Также подобными действиями Запад подрывает к себе доверие со стороны некоторых государств, поскольку это пример для них и стресс для всей системы мировых экономических отношений. Это своего рода доказательство всему миру, что опасно иметь дело с принявшими такое решение странами, рассчитывать на стабильность в отношениях с ними и в использовании доллара и евро. Поэтому процесс дедолларизации из-за подобных действий может ускориться.