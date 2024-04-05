Экономист Фрумина пояснила причину поступления большой суммы поступивших в бюджет неучтенных доходов

По информации Счетной палаты, казна РФ получила в минувшем году более 880 млрд рублей не включенных в прогноз доходов, что стало рекордом за последние девять лет. По словам экономиста Светланы Фруминой, исполнение бюджета РФ по доходам в прошлом году было обеспечено грамотно проводимой бюджетной и налоговой политикой и некоторыми мерами точечного характера. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что большая часть поступлений была обеспечена возвратом безвозмездных поступлений, то есть денежных средств, не использованных ушедшими из России зарубежными компаниями, а также перечислением остатка средств из ФОМС, не израсходованных в период пандемии коронавируса.

По мнению эксперта, в прошлом году в форме безвозмездных платежей перечислялись средства, добровольно уплачиваемые компаниями, которые продали бизнес в нашей стране. Данная мера была предпринята и для предотвращения оттока капитала из России.

Она отметила, что сегодня число зарегистрированных в нашей стране компаний с иностранным участием продолжает уменьшаться: за прошедший год их количество сократилось более чем на три тысячи. При этом 20% зарубежных инвесторов обладали активами более 100 млн долларов, что также обеспечило при уходе с отечественного рынка существенные добровольные перечисления в российский бюджет.