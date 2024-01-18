Экономист Гольдфайн перечислил последствия отказа турецких и китайских банков работать с Россией

Иностранные СМИ заявили, что китайские и турецкие банки могут препятствовать деятельности отечественного бизнеса в связи с новыми санкционными мерами США. Экономист Евгений Голдьдфайн пояснил возможные последствия данного события для экономики РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, нельзя сказать, что они прогнулись, просто им пока приходится жить в мире американской валюты.

Эксперт добавил, что Кабмин РФ станет продолжать искать методы смягчения санкций для нашей страны, и определенное время отечественной экономике придется несладко.