Экономист Гольдфайн перечислил последствия отказа турецких и китайских банков работать с Россией
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Иностранные СМИ заявили, что китайские и турецкие банки могут препятствовать деятельности отечественного бизнеса в связи с новыми санкционными мерами США. Экономист Евгений Голдьдфайн пояснил возможные последствия данного события для экономики РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, нельзя сказать, что они прогнулись, просто им пока приходится жить в мире американской валюты.
Эксперт добавил, что Кабмин РФ станет продолжать искать методы смягчения санкций для нашей страны, и определенное время отечественной экономике придется несладко.