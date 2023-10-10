Экономист Гольдфайн рекомендует не создавать панику из-за падения рубля

После стабилизации курс американской валюты снова превысил отметку в сто рублей по причине усиления геополитической напряженности в мире и укрепления доллара на мировых рынках. По словам заслуженного экономиста РФ Евгения Гольдфайна, жителям нашей страны следуует успокоиться и принять данную реальность. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что резких скачков валютного курса быть не должно.

По мнению эксперта, стоит посмотреть на ситуацию с 2000 по 2010 годы, когда втрое были увеличены зарплаты, но это не было пропорционально росту производительности труда. Такой процесс неблагоприятен для экономики.

Он отметил, что в настоящее время в стране не хватает как квалифицированных, так и неквалифицированных кадров.

Экономист уточнил, что вброс финансов в экономику связан со спецоперацией, а Центробанк обязан ликвидировать денежный голод и изменение курса российской валюты.