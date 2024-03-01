Экономист Гольдфайн считает, что российская криптовалюта является лучшей лазейкой от санкций Запада

Для оплаты международных контрактов на территории нашей страны станет применяться исключительно криптовалюта, которая добыта через майнинг. Заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн пояснил причины данного перехода. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это предложение появилось из-за бессилия части расчетов за отечественную продукцию и возможности приобретать санкционные товары.

Эксперт добавил, что санкции не оправдали ожидаемых итогов, поэтому сегодня пошли по тем, кто эти санкции не применяет, прежде всего Турция, Китай, республики бывшего СССР.

По его мнению, у России здесь значительные конкурентные преимущества, а излишки энергии от майнинга можно направить на обеспечение электроэнергией и теплом жителей.