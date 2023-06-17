Экономист Григорьев спрогнозировал новый рекорд госдолга США

По словам финансового эксперта Владимира Григорьева, госдолг США до 2053 года может вдвое превысить ВВП государства. Об этом сообщает « Лента.ру ».

Он уточнил, что для анализа им использовались краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирования США.

Экономист отметил, что американские политики предполагают, что долг может быть и 42 трлн долларов, и 52 трлн долларов, все напрямую зависит от ВВП.