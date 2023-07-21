Экономист Хазанов назвал категории людей, которым придется платить новый налог

Депутатами нижней палаты парламента в очередном чтении принят законопроект о разовом налоге для компании, у которых за последние два года средняя прибыли составила свыше миллиарда рублей. Экономист Леонид Хазанов рассказал, что из себя представляет данный налог. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, вышеуказанным компаниям следует уплатить 10% от величины превышения прибыли за 2021-2022 годы, при этом при уплате до ноября размер данного налога составит 5%.

Эксперт отметил, что в общей сумме за счет уплаты данного налога прибыли государственного бюджета может составить до 300 млрд рублей.

По мнению Хазанова, это может коснуться банков, горнодобывающей, металлургической, химической и топливной сферы.

Он пояснил, что к физическим лицам данный налог отношения не имеет.