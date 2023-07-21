Экономист Хазанов назвал категории людей, которым придется платить новый налог
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Депутатами нижней палаты парламента в очередном чтении принят законопроект о разовом налоге для компании, у которых за последние два года средняя прибыли составила свыше миллиарда рублей. Экономист Леонид Хазанов рассказал, что из себя представляет данный налог. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, вышеуказанным компаниям следует уплатить 10% от величины превышения прибыли за 2021-2022 годы, при этом при уплате до ноября размер данного налога составит 5%.
Эксперт отметил, что в общей сумме за счет уплаты данного налога прибыли государственного бюджета может составить до 300 млрд рублей.
По мнению Хазанова, это может коснуться банков, горнодобывающей, металлургической, химической и топливной сферы.
Он пояснил, что к физическим лицам данный налог отношения не имеет.