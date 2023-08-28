Экономист Хазанов назвал категории профессий, которым в России наиболее часто задерживают зарплату

По данным пресс-службы Роструда, количество жалоб на задолженность по зарплате в нашей стране сократилось в 3,5 раза. Экономист Леонид Хазанов пояснил, с чем может быть связан данный процесс и можно ли говорить о позитивных тенденциях в российской экономике на фоне санкционного давления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, могло вырасти количество обращений работников в прокуратуру и суды или в налоговую инспекцию при выплате зарплаты в конверте.

Эксперт отметил, что ситуация в отечественной экономике действительно улучшилась после санкционных ударов, нанесенных Западом в прошлом году.

По его мнению, наиболее часто встречаются задержки выплаты денежных средств в сферах торговли, бытового обслуживания, строительства и грузоперевозок.