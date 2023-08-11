Экономист Хазанов определил обеспечивающую нормальный уровень жизни сумму
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Большая часть жителей РФ поддерживает идею о введении безусловного базового дохода. Таким образом, они желают получать от государства 33,5 тыс. рублей. По словам экономиста Леонида Хазанова, такие настроения людей вполне объяснимы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что заработные платы многих из них являются низкими, им приходится подрабатывать и перерабатывать по выходным.
По мнению экономиста, введения безусловного дохода в ближайшие примерно десять лет ждать не стоит.
Он уточнил, что реальнее постепенно повышать уровень благосостояния населения благодаря росту МРОТ до 70-80 тыс. рублей.