Экономист Хазанов определил обеспечивающую нормальный уровень жизни сумму

Большая часть жителей РФ поддерживает идею о введении безусловного базового дохода. Таким образом, они желают получать от государства 33,5 тыс. рублей. По словам экономиста Леонида Хазанова, такие настроения людей вполне объяснимы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что заработные платы многих из них являются низкими, им приходится подрабатывать и перерабатывать по выходным.

По мнению экономиста, введения безусловного дохода в ближайшие примерно десять лет ждать не стоит.

Он уточнил, что реальнее постепенно повышать уровень благосостояния населения благодаря росту МРОТ до 70-80 тыс. рублей.