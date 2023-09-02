Экономист Хазанов перечислил плюсы и минусы новых правил уплаты налогов в России

С 1 сентября в России изменился порядок уплаты налогов в России. Так, каждый налогоплательщик имеет Единый налоговый счет, который можно пополнить с помощью единого налогового платежа. Экономист Леонид Хазанов рассказал, какие положительные и отрицательные стороны у данного порядка уплаты налогов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, основным плюсом является снижение затрат на бухгалтерскую работу. Также упрощение касается и самого налогоплательщика, поскольку он просто переводит средства на данный счет, а налоговая служба позже уже самостоятельно распределяет их по налогам.

Экономист отметил, что среди минусов – невозможность бухгалтера управлять налоговыми платежами и задолженностями, а также увеличение объема отчетности.