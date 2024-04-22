Экономист Хазин считает, что без российского СПГ доля европейской промышленности закроется

Глава шведского дипломатического ведомства Тобиас Билльстрем заявил, что государства Евросоюза обсудят возможность запрета на импорт российского СПГ. По слова экономиста Михаила Хазина, в ситуации введения подобного запрета пострадает промышленность европейских стран. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что страны Старого Света предпочитают покупать дешевый газ из России, а не дорогой американский. Еще часть промышленности Евросоюза закроется, мы не можем им помешать, то есть по сути они уже эвтаназию вводят.

По мнению эксперта, вся эта санкционная активность связана с двумя обстоятельствами: США и Западная Европа – это было примерно 40% мировой экономики, которая живет в рамках долларовой системы, и при ее распаде санкции начинают приобретать исключительно локальный характер.

Он отметил, что окончательный отказ Евросоюза от отечественных энергоносителей приведет к тому, что граждане европейских стран станут ездить за границу это покупать.