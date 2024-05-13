Экономист Хазин считает, что Россия может войти в топ-3 мировых экономик

Сегодня депутаты нижней палаты парламента утвердили Александра Новака зампредом главы кабмина России, в его ведение перейдет экономический блок правительства. Перед утверждением он заявил, что одной из главных задач развитие и укрепление экономики. Цель по вхождению России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году была обозначена главой государства ранее. По словам экономиста Михаила Хазина, рост внутреннего производства приведет к росту доходов граждан. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что в России необходимо увеличивать ту часть экономики, которая удовлетворяет запросы граждан. В первую очередь следует развивать внутреннее производство, за счет этого станут расти зарплаты, доходы, и люди начнут приобретать то, что им хочется.

По мнению эксперта, для определения уровня жизни населения важна не столько общая величина ВВП, сколько его объем на душу населения.

Он добавил, что кризисные явления, отмечающиеся в экономике ведущих государств Запада, могут сделать вероятным вхождение нашей страны не только в четверку, а и в тройку ведущих экономик мира.