Экономист Хазин считает, что Вашингтон может начать менять свою политику в отношении Москвы

По словам экономиста Михаила Хазина, Вашингтон не в состоянии поддерживать высокую напряженность сразу в двух конфликтах – противостоянии с Москвой и торговой войне против Пекина. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что у Штатов нет времени для подготовки операции по вытеснению Китая с рынков быстроразвивающегося региона – Юго-Восточной Азии. И при этом никакого иного стратегического варианта для США не видно, за эти два года практически стало очевидным.

По мнению эксперта, Вашингтон в ближайшем будущем может начать менять свою санкционную политику в отношении Москвы в сторону ее смягчения, так как ключевой их задачей с точки зрения санкций было не столько наехать на нашу страну, сколько вынудить страны Старого Света к еще более злобным санкциям, поскольку именно это разрушило экономику Евросоюза.