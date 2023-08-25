Экономист Холод назвал причины повышения цен компанией Nestle на детское питание

Компания Nestle в следующем месяце планирует повысить на 9% стоимость детского питания, в том числе и заменителей грудного молока, готовых завтраков и растворимых напитков из какао. Экономист Леонид Холод рассказал о причинах повышения цен. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, первой причиной подорожания является инфляция.

Экономист добавил, что также свою роль в этом сыграла логистика, производственные процессы.

По его словам, отдельные производители дают анонс повышения стоимости продукции в качестве возможности увеличения прибыли.

Эксперт пояснил, что не исключен и отказ многих покупателей от продукции данной компании из-за подорожания продуктов.