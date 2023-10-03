Экономист Холод объяснил причину подъема доллара до ста рублей

Сегодня утром курс американской валюты превысил сто рублей. Экономист Леонид Холод объяснил причины ослабевания рубля и спрогнозировал будущее российской валюты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, падение рубля связано с дисбалансом между поступлением валюты от внешней торговли на внутренний рынок и потребностями в данной валюте для покупки зарубежных товаров.

Эксперт отметил, что одной из причин такого скачка доллара является ограничение на вывоз нефтепродуктов, которые введены в силу роста цен и нехватки топлива.

По его словам, введенные Банком России меры по ограничению притока финансов на внутренний рынок являются жесткими и обоюдоострыми, поскольку тормозят определенным образом инвестирование, повышают учетную ставку и прочее, однако ограничивают рост рубля.

Экономист уточнил, что, вероятнее всего, власти не станут принимать мер по жесткому ограничению вывоза экспортных товаров из нашей страны.

Холод считает, что серьезного роста или падения курса российской валюты не произойдет, а доллар будет варьироваться в районе 95-105 рублей.