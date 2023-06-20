Экономист Холод перечислил наиболее подорожавшие продукты в России в июне
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Рестораны повысили стоимость блюд на 10% в текущем месяце на фоне подорожания продуктов. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, какие стоимость каких продуктов выросла в России за последний месяц. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что рост стоимости блюд в ресторанах сопровождался долгим наблюдением динамики роста цен и клиентского спроса.
По словам экономиста, за последнее время существенный рост стоимости продуктов касается рыбы, морепродуктов и мяса.
Он подчеркнул, что в целом увеличивается стоимость практически всех продуктов, однако в настоящее время наблюдаются сезонные колебания цен на овощи и фрукты.