Экономист Холод перечислил последствия приостановки торгов на рынке Мосбиржи

Вчера утром на срочном рынке Московской биржи были приостановлены торги по неизвестной причине. По словам экономиста Леонида Холода, сбой в работе биржи не приведет к серьезным последствиям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что причинами остановки торгов могли стать технические неполадки и резкий ажиотаж и рост цен до определенного уровня.

По мнению эксперта, подобные правила действуют на всех биржах, в том числе на иностранных.

Он добавил, что технические причины приостановки торгов могут никак не повлиять на участников рынка. Кроме того, каких-то серьезных макроэкономических последствий также не должно быть.