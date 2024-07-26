Экономист Холод считает, что повышение ключевой ставки Центробанка является хорошей новостью для вкладчиков

Банк России сегодня принял решение поднять ключевую ставку с 16 % до 18 % годовых для снижения темпов инфляции. В последний раз данный показатель находился на таком уровне в апреле 2022 года. Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что в России сохраняются риски перегрева экономики, в связи с чем Банк России продолжит удерживать ставку на высоких значениях до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому значению. По словам экономиста Леонида Холода, теоретически текущее повышение ключевой ставки на самом деле способно понизить темпы кредитования населения и замедлить инфляцию, включая рост стоимости продовольствия, тем не менее в этот процесс могут вмешаться дополнительные факторы. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что высокая ключевая ставка напрямую повышает ставку кредитования, поэтому с объективной точки зрения спрос на кредит должен упасть, однако повышение ставки увеличивает стоимость депонирования денег, депозиты становятся дороже. Тем не менее повышение ставки является на самом деле эффективным механизмом для сокращения спроса на кредиты и сдерживания инфляции, то есть дает возможность через повышение стоимости денег снижать оборот денежной массы и тем самым уменьшать монетарную инфляцию. Поэтому решение Банка России было адекватным.

По мнению эксперта, несмотря на то что теоретически повышение ставки и может замедлить инфляцию и сократить кредитование населения, на практике все не столь однозначно. Так, темпы кредитования населения зависят не только от экономики, а также и от психологических, поведенческих и конъюнктурных факторов, от наличия у людей финансовой грамотности. В связи с чем вопрос о том, насколько сократится кредитование в нашей стране после повышения ключевой ставки, остается открытым.

Он добавил, что понижение ключевой ставки Центробанка РФ возможно в случае резкого роста депозитной массы и последующей остановки инфляции.