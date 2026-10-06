Спокойная магнитосфера, волнения или буря: что ждет Землю 7 октября после мощной активности Солнца

Солнце переживает самый заметный всплеск активности за последний месяц. Синоптики разобрались, что это значит для Земли в среду, 7 октября, сообщил rosbalt.ru.

Синоптики настроены оптимистично: на среду, 7 октября 2026 года, они дают благоприятный геомагнитный прогноз. Основной сценарий — спокойная магнитосфера, его вероятность оценивается в 73%. Геомагнитные волнения могут произойти с вероятностью 20%, а на долю полноценной магнитной бури остается лишь 7%.

По информации издания, расклад явно в пользу спокойствия. Это значит, что день пройдет в максимально комфортном для здоровья режиме, и большинство людей никак не ощутят влияния геомагнитной обстановки.

Что касается метеозависимых, им в среду достаточно придерживаться привычного распорядка: не перегружать себя физически, пить больше чистой воды и ложиться спать вовремя. Каких-либо специальных медицинских мер предосторожности, по мнению экспертов, в этот день не требуется.

Ранее сообщалось, что активность Солнца начала резко расти с 6 октября.